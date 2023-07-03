По данным Института, позиционные бои продолжаются на линии Опытное-Водяное.

ВСУ и российские оккупанты продолжали проводить ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.

Как говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW), по некоторым данным, ВСУ продвигаются юго-западнее Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продолжают наступление на флангах Бахмута.

А российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Миньковки (14 км к северо-западу от Бахмута) и Богдановки (8 км к северо-западу от Бахмута). Также они провели безуспешные штурмы в районе Хромово - непосредственно к западу от Бахмута и около Берховки (6 км к северу от Бахмута).

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Также в Институте сообщили, что оккупанты перебросили подкрепление в район трассы Е40 в районе Дубово-Васильевки к северо-западу от Бахмута.

По данным ISW, на кадрах видны подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ВДВ), действующей на окраине Бахмута, и 4-я мотострелковая бригада (2-й армейский корпус "ЛНР"), действующая в неустановленном районе на бахмутском направлении.

Кроме того, по данным Института, позиционные бои продолжаются на линии Опытное-Водяное (3-8 км к юго-западу от Авдеевки), а российские и украинские войска проводили рейды по дороге Северное-Водяное (от 6 км к западу до 8 км к юго-западу от Авдеевки).

На кадрах, предположительно видны элементы отряда БПЛА "Владлен Татарский" Южного военного округа, действующего в районе Нью-Йорка (23 км к северо-востоку от Авдеевки), а также подразделения 1453-го мотострелкового полка и 80-го разведывательного батальона "Спарта" (1-й армейский корпус "ДНР"), действовавший в районе Первомайского и Ласточкино (4 км северо-западнее Авдеевки).

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