Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не может говорить о том, что украинское контрнаступление обеспечит полное восстановление суверенитета Украины. Однако, в интервью ВВС глава государства подчеркнул, что украинская армия будет делать все, "чтобы враг побежал".
"Мы будем делать все, чтобы враг побежал. А куда он добежит, честно говоря, я думаю, зависит от нашего духа. Чем мощнее мы будем в контрнаступлении, тем дальше они будут бежать куда-то к себе. Я думаю, это самое главное", - сказал он.
Зеленский отметил, что не может сказать, куда украинская армия дойдет в контрнаступательных действиях.
"У нас много разных шагов. Я думаю, что мы добьемся подходящего результата. Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война", - добавил он.
Президент также уточнил, что под "соответствующим результатом" он понимает освобождение украинских территорий, продвижение украинских военных вперед, а предотвращение замороженного конфликта и повторения Минских соглашений, потому что это то, "на что рассчитывает Российская Федерация".
Что еще Зеленский говорил о контрнаступлении
Ранее президент рассказал, почему Украина до сих пор не начинает контрнаступательных действий. По словам Зеленского, для этого украинским военным необходимо больше времени, в том числе и для получение поставок обещанной партнерами военной помощи.
Глава государства подчеркнул, что армия Украины уже "готова" к наступлению, но ждет в том числе и бронированную технику, которая поступает небольшими партиями.
Зеленский также подчеркнул, что решение об ожиданиях этой техники обусловлено тем, что Украина хочет сохранить как можно больше жизней своих военных.