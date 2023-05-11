Президент подчеркнул, что украинская армия будет делать все ,"чтобы враг побежал".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не может говорить о том, что украинское контрнаступление обеспечит полное восстановление суверенитета Украины. Однако, в интервью ВВС глава государства подчеркнул, что украинская армия будет делать все, "чтобы враг побежал".

"Мы будем делать все, чтобы враг побежал. А куда он добежит, честно говоря, я думаю, зависит от нашего духа. Чем мощнее мы будем в контрнаступлении, тем дальше они будут бежать куда-то к себе. Я думаю, это самое главное", - сказал он.

Зеленский отметил, что не может сказать, куда украинская армия дойдет в контрнаступательных действиях.

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"У нас много разных шагов. Я думаю, что мы добьемся подходящего результата. Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет полностью восстановлен суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война", - добавил он.

Президент также уточнил, что под "соответствующим результатом" он понимает освобождение украинских территорий, продвижение украинских военных вперед, а предотвращение замороженного конфликта и повторения Минских соглашений, потому что это то, "на что рассчитывает Российская Федерация".

Что еще Зеленский говорил о контрнаступлении

Ранее президент рассказал, почему Украина до сих пор не начинает контрнаступательных действий. По словам Зеленского, для этого украинским военным необходимо больше времени, в том числе и для получение поставок обещанной партнерами военной помощи.

Глава государства подчеркнул, что армия Украины уже "готова" к наступлению, но ждет в том числе и бронированную технику, которая поступает небольшими партиями.

Зеленский также подчеркнул, что решение об ожиданиях этой техники обусловлено тем, что Украина хочет сохранить как можно больше жизней своих военных.

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