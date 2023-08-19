Олещук отметил, что украинские военные подтвердили свой профессионализм.

Союзники рассчитывали, что украинские военные будут овладевать ЗРК Patriot не менее 10 месяцев. Однако этот процесс завершили за 10 недель.

Об этом заявил командующий Воздушных сил ВС Украины Николай Олещук, выступая в эфире телемарафона "Единые новости".

"Когда мы готовились на американский Patriot, была программа написана на 10 месяцев. После этого, как ребята приехали на обучение в США, инструкторы приняли решение, что нашим ребятам достаточно 10 недель, чтобы овладеть этой техникой. Поэтому я горжусь персоналом Воздушных сил Украины", - заявил генерал-лейтенант.

Олещук добавил, что в первые дни полномасштабной войны на встрече с президентом Владимиром Зеленским доложил о необходимости усиления ПВО.

"Тех сил и средств, которые у нас были в то время, было очень мало. Мы знали, что теми силами и средствами, которые есть, мы просто задачу не выполним", – отметил Олещук.

Впрочем, систему ПВО удалось существенно продвинуть вперед благодаря военной помощи от стран-партнеров. Условно один NASAMS в составе 5-12 пусковых установок может заменить пять С-300.

Что еще говорил Олещук

Сегодня командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук раскрыл детали об украинских пилотах, которые будут учиться на истребителях F-16.

По его словам, система подготовки в этих странах является достаточно гибкой. К каждому украинскому пилоту инструктора подходят индивидуально.

"Накануне подготовки два моих пилота были протестированы инструкторами Соединенных Штатов Америки. Если взять общую подготовку, по которой они занимаются, то общая подготовка составляет 32 месяца. По нашим двум пилотам было принято решение, что они смогут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца", - добавил генерал-лейтенант Воздушных сил Николай Олещук.

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