По его словам, ВСУ создают условия, при которых украинские силы заставляют врага нести потери и покидать позиции.

Стратегия Вооруженных сил Украины в войне против Российской Федерации заключается в комбинации постоянных ударов по пунктам снабжения и мобильных атак.

Об этом в интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского для ABC News .

Сырский пояснил, что нюансы военной стратегии Украины предполагают отказ от лобовых столкновений, поскольку противник имеет преимущество в артиллерии. В то же время силы обороны постоянно бьют по огневой мощи оккупантов, разрушая центры снабжения. Одновременно с этим ВСУ проводят мобильные атаки, чтобы достичь цели с минимальными потерями.

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"Мы достигаем этого, нанося удары по огневой мощи противника, его артиллерии, избегая лобовых атак на пользу рейдов и маневров, атакуя с флангов и с тыла. Мы создаем условия, при которых мы можем заставить врага нервничать, нести потери и оставить свои позиции", - пояснил командующий.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, в конце августа на разных направлениях началось контрнаступление ВСУ.

По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

14 октября в ОП рассказали, что в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России деоккупировано уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

Несколько ранее политолог Андрей Пионтковский заявил, что Российской Федерации с имеющимися генералами нечего противопоставить Украине в военном плане.

По состоянию на 24 октября ВСУ уничтожили около 67 тыс. 940 оккупантов и, в частности, 2 тыс. 590 вражеских танков.

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