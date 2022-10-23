Наши войска должны перегруппироваться и наносить удары, фрагментируя оборону противника, считает Грабский.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский рассказал, что у Вооруженных сил Украины есть возможности для прорыва на Луганском направлении. Однако стоит учитывать и то, что рашисты отчаянно пытаются замедлить контрнаступление защитников нашей страны.

Об этом Грабский рассказал в интервью УНИАН.

"Противник, осознавая исключительную важность этой линии (на Луганском направлении - УНИАН), которую я бы продлил от Сватово на север до Троицкого, пытается лихорадочно создать на ней любые укрепления и проводить любые действия, которые могли бы замедлить или остановить наступление украинских войск. И отчаянные контратаки россиян под Кременной действительно замедляют наше продвижение", - отметил эксперт.

По словам Грабского, нашим военным нужно перегруппироваться и наносить удары, фрагментируя оборону противника. Однако важно учитывать фактор времени.

"Насколько это будет успешно… Ну фактор времени работает как против нас, так и против россиян. В ближайшей перспективе, когда российские оккупационные войска еще не будут иметь достаточно ресурсов, чтобы сдержать наше наступление, мы имеем все возможности прорваться, обходя Сватово и вытесняя противника, и создать перспективу продвижения на Старобельськ. А как это будет удаваться – посмотрим. Нельзя рассматривать динамику этого фронта без понимания того, что над нами нависает Россия и в любой момент может быть нанесен фланговый удар. Поэтому, ситуация достаточно сложная там, но Украина имеет определенные перспективы добиться успехов", - резюмировал Грабский.

Ситуация на Луганщине

22 окября стало известно, что рашисты создали новые фортификационные сооружения в селе Горское Донецкой области - вблизи временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка. "Линию Вагнера" уже показали на спутниковых снимках. По мнению ISW, этим сооружением Пригожин сеет раскол в Кремле.

Также УНИАН уже сообщал, что "мобики" из РФ не захотели воевать в Луганской области и были наказаны. Как отметил Гайдай, дожди замедлили контрнаступление ВСУ на Луганщине, но оккупанты готовятся к бегству.

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