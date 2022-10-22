По его словам, оккупанты, вероятно, приняли решение выйти из Херсона.

Российской Федерации с имеющимися генералами нечего противопоставить Украине в военном плане.

Об этом сказал политолог Андрей Пионтковский в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Это целая популяция российских генералов - Шаманов, Гурулев, Дворников или Конюхов. С такими генералами Россия не может ничего противопоставить Украине в военном плане. Итак, первое непростое решение Суровикина - это уход из Херсона, видимо, они приняли это решение, как неизбежное, - отметил Пионтковский.

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По его словам, назначение Суровикина - это хорошая новость для Украины, потому что во главе российской армии стоит "не только негодяй, но и клинический идиот".

"Несколько слов о Суровикине. Мы знали, что это полный мерзавец, негодяй, палач Сирии, мясник Алеппо, военный преступник, совершивший свои чудовищные преступления в Сирии. И вот мы увидели этого человека вживую, он выступал на телевидении, это было не интервью, он что-то, двигая губами, с большими усилиями читал написанное ему по слогам", - пояснил эксперт.

Ситуация в Херсонской области

В конце августа на разных направлениях началось контрнаступление ВСУ. Силы обороны продвинулись в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деокуповано 88 населенных пунктов.

Аналитики американского института изучения войны (ISW) считают, что российская власть, вероятно, создает информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и сдачу значительных территорий Херсонской области украинской армии.

На юге нашей страны украинские защитники активно уничтожают противника и его важные объекты, технику и вооружение.

22 октября стало известно, что на юге ВСУ ликвидировали 17 оккупантов, реактивную систему залпового огня "Град" и три склада с боеприпасами.

В Генштабе нашей армии сообщили, что по состоянию на 22 число на нашей земле в целом уже ликвидировали 67 070 противников.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты готовят временно захваченный Херсон к уличным боям.

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