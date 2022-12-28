Это маленький, но стратегически важный для украинцев город.

Украинские воины приближаются к освобождению Кременной - маленького, но стратегически важного города в Луганской области. Деоккупация Кременной откроет ВСУ путь к освобождению Северодонецка и Лисичанска, пишет американская газета New York Times.

"Кременная является воротами к двум гораздо большим городам вблизи, Северодонецка и Лисичанска, важных промышленных центров Донбасса. Взятие города и других населенных пунктов вблизи расширит плацдарм для украинских войск в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими к Северодонецку и Лисичанску", - пишет издание.

По данным NYT, бои вокруг Кременной шли во вторник, 27 декабря. Украинские войска приблизились к освобождению города. В то же время россияне пытаются держать оборону, ведь Кременная - одно из наиболее трудно добытых ими достижений в этой войне.

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Русские совершили ряд отступлений и укрепили свои новые позиции оборонительными барьерами. Возвращение Кременной и других городов вблизи расширило бы позицию украинцев на Донбассе и дало бы им контроль над главными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

Ситуация на линии Кременная-Сватово: главные новости

По официальным данным, в Луганской области уже деоккупированы 12 населенных пунктов. Враг у ряда населенных пунктов региона не раз атаковал позиции украинских бойцов и получал достойный отпор.

Общие потери России в Украине по состоянию на 27 декабря составляют примерно 103 тысячи 220 оккупантов.

Глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что у Кременной и Сватово противники имели время заминировать все, и имеют там огромное количество техники и резервов, поэтому нашим воинам очень тяжело дается каждый метр, но все равно они понемногу двигаются вперед.

По данным аналитиков ISW, украинские силы достигли больших успехов в направлении Сватово-Кременная Луганской области. Один из российских военных блогеров заявил, что украинские войска захватили российский опорный пункт возле Червонопоповки примерно в 5 км к северо-западу от Кременной. На этом участке украинские силы, вероятно, продвигались по крайней мере с 23 декабря.

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