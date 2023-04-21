При этом он убеждает, что ВСУ якобы находятся в оперативном окружении.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин разозлился из-за того, что российские "военкоры" заявили о "котле" для ВСУ в Бахмуте. По его словам, "болтание языком вперед" только мешает захватчикам.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, главарь "Вагнера" не подтвердил заявления о "котле", но заявил о якобы "оперативном окружении".

"Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и раньше, они находятся в так называемом "оперативном окружении", когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтает языком вперед - те только нам проблемы создают", - заявил Пригожин.

Битва за Бахмут

С лета прошлого года оккупанты пытаются взять Бахмут. Каждый клочок земли дается врагу огромными потерями. 20 апреля Институт изучения войны писал, что город оккупирован на около 87,9%. В самом Бахмуте происходит настоящий ад. Оккупанты накануне прибегли к коварному оружию - сбрасывали на позиции ВСУ ядовитое вещество.

OSINT-исследователи утверждали, что оккупанты вышли на "трассу жизни" ВСУ и заняли позиции на расстоянии ведения стрелкового огня. Россияне сразу же начали информационную атаку, сообщая о "котле" для ВСУ в Бахмуте.

Эксперт Александр Коваленко заявил, что Бахмут не является ни в оперативном, ни в тактическом окружении. Вместе с тем, если РФ удастся перерезать "трассу жизни", может быть поднят вопрос о выводе ВСУ.

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