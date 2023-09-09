Именно они, отдавая приказы на запуск "Калибров", причастны к обстрелам и жертвам среди мирного населения в украинских городах.

Черноморский флот России на треть зависит от командиров, так или иначе связанных с Украиной. К такому выводу пришли журналисты проекта "Крым.Реалии" после того, как проанализировали более сорока основных боевых российских кораблей.

"Фрегат "Адмирал Макаров", МРК "Вышний Волочек", "Ингушетия", "Грайворон", "Циклон", ИДК "Новочеркасск", "Цезарь Куников", "Орск", "Саратов" - это лишь часть плавсредств из этого списка. Эти корабли, их офицеры и экипажи непосредственно участвуют в войне против Украины. Именно эти командиры, отдавая приказы на запуск крылатых ракет "Калибр", причастны к обстрелам и жертвам среди мирного населения в украинских городах", - отмечают журналисты.

В сюжете сообщается, что на балансе Черноморского флота РФ значится 269 плавсредств, журналисты выделили самые стратегически важные группы кораблей и сосредоточились на их командирах.

В частности, выяснилось, что командиром потопленного крейсера "Москва" был уроженец Севастополя Антон Куприн, а командиром фрегата "Адмирал Макаров" - уроженец Винницкой области Григорий Бреев, который командовал украинскими корветами "Луцк" и "Тернополь".

Экипаж малого ракетного корабля "Ингушетия" возглавлял Александр Ермоленко, который родился и вырос в Севастополе, и жена у него украинка, родом из Харьковской области. Еще одним малым ракетным кораблем "Грайворон" командовал капитан третьего ранга Глеб Казаков, который родился в Беларуси, но проживал в Севастополе до оккупации Крыма.

Российский Черноморский флот - актуальное

Напомним, ранее в ВМС ВСУ рассказали, что собой представляет Черноморский флот РФ и, стоит ли его списывать "со счетов".

"У них есть большая группировка. Черноморский флот РФ - один из ее четырех флотов - имеет наибольший боевой опыт. Пусть он есть негативный, но это - опыт. И с 50 единицами больших у них есть еще несколько десятков меньших единиц, типа катеров. И плюс пограничников до двух десятков. То есть, группировка достаточно большая", - сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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