Также специалист рассказал, как происходит проход гражданских судов по новому "коридору".

В ВМС ВСУ рассказали, что собой представляет вражеский флот и, стоит ли его списывать "со счетов". Как передает корреспондент УНИАН, свое мнение во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" высказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Рано списывать врага со счетов. У них есть большая группировка. Черноморский флот РФ - один из ее четырех флотов-имеет наибольший боевой опыт. Пусть он есть негативный, но это-опыт. И в соответствии с 50 единицами больших у них есть, еще несколько десятков меньших единиц, типа катеров. И плюс пограничников до двух десятков. То есть, группировка достаточно большая", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что, кроме того, ЧФ РФ имеет еще больше судов обеспечения, да еще, так называемый, теневой флот, обслуживающий их интересы, "или флот рособоронлогистики, перевозящий все необходимое для них", в том числе для сирийской группировки.

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В то же время, по словам Плетенчука, ВМС ВСУ смогли выбрать наиболее безопасный путь по Черному морю для прохождения гражданских судов, находящихся в портах Большой Одессы. Этим путем уже воспользовались четыре судна, которые прошли территориальными водами трех стран НАТО, прошли через Босфорский пролив и далее двинулись по своему маршруту.

"Мы обеспечиваем безопасность этих судов в этой части акватории, которая наша. Кроме того, мы готовы к вызовам, которые могут произойти в этой части Черного моря. По состоянию на сейчас, в юго-западной части Черного моря не наблюдается присутствие российских боевых кораблей или катеров", - сказал спикер.

Он добавил, что Кремль хорошо понимает все последствия нанесения ударов по гражданским судам, которые движутся под иностранными флагами, поэтому атакуют гражданскую портовую инфраструктуру Украины. Именно так государство-агрессор демонстрирует свое отношение к "зерновым коридорам", и пытается торговаться по ослаблению санкций и тому подобное.

"Теневой" флот РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, Кремль использует так называемый "теневой флот" для грабежа украинских портов. "Теневой флот" заходит в порты Бердянска и Мариуполя, грузят зерно, металл, а затем перегружают в свои порты и таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать. Единицы "теневого флота" не заходят в международные порты и не пользуются АИС, нарушая международное морское право.

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