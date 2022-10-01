Одним из самых нелепых вариантов был Янукович.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, кого РФ хотела "поставить" вместо президента Владимира Зеленского. Когда Кремль мечтал о "молниеносном" захвате нашей страны, он рассматривал несколько вариантов.

Об этом Буданов рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

На тот момент у РФ не было четкой кандидатуры человека, который якобы должен был "заменить" Зеленского. Кремль выбирал среди нескольких человек.

"Один из самых нелепых, как по мне, это вариант возвращения Януковича. Его на самом деле подготовили к этому. Как они себе это представляли, это трудно даже представить...", - отметил Буданов.

Конечно, также в РФ рассматривали кандидатуру не только Виктора Януковича. Однако именно на него Кремль строил большие планы. В РФ действительно думали, что Янукович может вернуться в Украину и сказать: "я легитимный".

"У нас была достаточно хорошая агентурная информация из его среды, как он готовился. Кстати, он сам был не так рад этой идее. Но такой вариант был", - добавил Буданов.

Как РФ мечтала захватить Украину и "поставить" своего президента

Ранее УНИАН уже сообщал, что на случай захвата Киева у ФСБ было два марионеточных правительства. По информации The Washington Post, ФСБ тесно сотрудничала с коллаборантами, среди которых ведущую роль играли бывший беглый президент Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук.

Недавно в ГУР раскрыли, как Медведчук причастен к российскому вторжению в Украину. Он имел определенное влияние во время подготовки к активной фазе, начавшейся 24 февраля.

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