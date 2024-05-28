По мнению эксперта, Вашингтонский саммит НАТО будет рубиконом в этом вопросе.

США могут разрешить Украине наносить удары по воен ным объектам на территории РФ американским оружием во время Вашингтонского саммита Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил председатель ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк в эфире КИЕВ24.

По его мнению, Вашингтонский саммит НАТО будет рубиконом в этом вопросе.

"Мне кажется, что все же под давлением многих стран они (США) будут вынуждены. На самом саммите в Вашингтоне - та обстановка и атмосфера, которые там будут, присутствие Зеленского, украинской делегации, все же, давление на США, - и Вашингтон должен все же принять окончательное решение", - заявил эксперт.

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При этом, Романюк подчеркнул, что если Украине и разрешат наносить удары то территории России, то исключительно по военным объектам.

"Решение, безусловно, не будет в форме пиара, Байден не будет, находясь в стадии своей президентской кампании публично заявлять, что мы санкционируем Украине нанесение ракетных ударов по территории РФ. Нет. Байден, скорее всего, вообще не будет светиться ни с какими заявлениями. Наверное, за кулисами Блинкен или вице-президент США скажут Зеленскому, что мы закрываем на это глаза, делайте, что хотите, но исключительно по военным объектам. Хочется в это верить", - подчеркнул глава ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Следующий саммит состоится в Вашингтоне (округ Колумбия, США), 9-11 июля 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил ожидания от саммита.

"Уже на этом этапе можно сказать уверенно: саммит в Вашингтоне может стать моментом силы для Альянса, или нет. Именно там решится, будет ли у врага Альянса возможность накладывать вето на усиление НАТО. И это решается именно в вопросе относительно Украины", - сказал Зеленский.

Президент Украины убежден, что Киев заслуживает приглашения в НАТО, в частности, благодаря украинской силе, защите общих ценностей и значению для будущего всего евроатлантического пространства.

В свою очередь, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО вряд ли придут к консенсусу относительно приглашения Украины в Альянс на июльском саммите в Вашингтоне.

Недавно во время выступления перед комитетом Палаты представителей по иностранным делам госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон не одобрял ударов американским оружием по территории России. Однако Украине придется принимать свои собственные решения.

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