По мнению экс-главы СВР, Путина могут свергнуть до президентских выборов в России в марте 2024-го.

К окончанию войны не только военным путем может привести заговор в российской армии или в ближайшем окружении кремлевского диктатора Владимира Путина. Такой вариант наиболее вероятный, считает глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

"Элиты должны понимать, что сохранение их богатств и положений невозможно без отстранения Путина. Потому что Путин будет воевать не только до последнего русского, но и до их последнего цента. Поэтому элиты заинтересованы в отстранении Путина и в том, чтобы начать мирные переговоры с Западом и с Украиной", - отметил Кондратюк в интервью УНИАН.

По его мнению, элиты РФ готовы осуществить свой план в ближайшие 4-5 месяцев - до президентских выборов в России в марте следующего года:

"Именно это им позволит подать на выборы нового человека с новой программой и прекратить "СВО".

Война может закончиться в 2023 году - Зеленский

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что начатая Россией война против Украины может завершиться до конца 2023 года, но при определенных условиях.

Глава государства отметил, что "трудно говорить" о дате окончания войны, но это может произойти в ближайшие месяцы. При этом все зависит от нескольких факторов, в том числе от успешности контрнаступления украинских сил.

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