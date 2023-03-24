Пекин видит себя координатором, а не посредником.

Китай не переходит "красных линий" в сотрудничестве с Россией - их "безграничная дружба" имеет границы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа должна приветствовать любые попытки Пекина дистанцироваться от Москвы и отказы предоставлять стране-агрессору оружие, пишет The Guardian.

"Эта безграничная дружба, похоже, имеет некоторые границы", - подчеркнул Боррель.

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По словам дипломата, предложения Китая о мире свидетельствуют, что он не хочет становиться союзником России в полной мере. По мнению Борреля, Пекин хочет играть роль координатора, а не посредника.

В издании напомнили, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину в совместном российско-китайском заявлении было сказано о "безграничной дружбе" между странами. После встречи президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в общем заявлении этой формулировки не было.

Война в Украине - позиция Китая

Как ранее сообщал УНИАН, в феврале Китай представил свой "мирный план" по войне в Украине. Ранее США предупредили, что предложения Пекина фактически означают сохранение за РФ захваченных территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, пока оккупационные войска не уйдут за пределы международно признанных границ Украины.

После встречи с лидером Китая Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин подтвердил, что хотел бы "заканчивать войну" по плану Пекина.

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