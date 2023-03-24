Среди них председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ряд европейских лидеров собирается посетить Китай для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

Так, премьер-министр Испании Педро Санчес планирует поехать 30-31 марта, чтобы обсудить войну в Украине, сообщает Politico.

Кроме того, с визитом в Си собрался и президент Франции Макрон в сопровождении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это должно произойти 4 апреля. Отмечается, что во время закрытой встречи в Брюсселе Макрон призвал своих коллег удвоить усилия, чтобы не дать КНР углубить свою поддержку РФ.

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"Президент Франции подчеркнул необходимость приложить все усилия, чтобы Китай не поддержал Россию и ее способность продолжать войну", — заявил представитель ЕС.

В то же время премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель также призвал к продолжению взаимодействия с Пекином, чтобы попытаться сблизиться с китайцами.

"Китай не идеален, но однажды он может нам понадобиться", - пояснил один из представителей ЕС.

Издание Europa Press со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что в Китай поедет также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Однако, вероятно, это произойдет в апреле, когда он отправится на встречу министров иностранных дел G7 в Японии.

Война в Украине - позиция Китая

Недавно главный китайский дипломат призвал Европу поддержать мирные переговоры относительно войны России в Украине. Ранее США предупредили, что предложения Пекина фактически означают сохранение за Россией захваченных украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, пока российские войска не уйдут за пределы международно признанных границ нашей страны.

В то же время после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин фактически подтвердил, что хотел бы "заканчивать войну" по плану, предложенному Китаем.

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