Минобороны будет просить на следующий год вдвое больше средств, чем в этом году

В Министерстве обороны определили свои бюджетные потребности на 2020 год в размере 218, 7 млрд грн, тогда как бюджет этого года составил 102, 1 млрд грн.

Министерство обороны будет просить на следующий год вдвое больший бюджет, чем в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов.

"По сравнению с прошлым годом сумма расходов Минобороны увеличена на 7,8% и составляет 102, 1 млрд грн. На следующий год мы запросили вдвое большую сумму – 218, 7 млрд грн", - сказал Салахов.

В то же время он подчеркнул, что это лишь предложение Минобороны, поскольку окончательная цифра в бюджетном запросе Минобороны будет сформирована на соответствующем заседании Совета национальной безопасности и обороны. "Согласно Бюджетному кодексу, должно состояться заседание СНБО, где будет рассматриваться военная составляющая проекта бюджета", - сказал Салахов.

Также он рассказал, что в прогнозируемой сумме в 218 млрд грн 55% составляют расходы на содержание персонала, 23% - вооружение и военную технику, 5% - инфраструктуру, 17% - эксплуатационные расходы.

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Говоря о размере денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины, Салахов отметил, что на следующий год заложено некоторое повышение денежного довольствия.

В частности, в Минобороны предлагают в следующем году обеспечить 103, 2 млрд грн расходов именно на денежное довольствие военных и заработную плату гражданских работников министерства. В этом году сумма на эти цели составила 55,5 млрд грн, то есть предлагается фактически вдвое увеличить финансирование "зарплатной" статьи бюджета Минобороны.

В то же время Салахов подчеркнул, что это лишь предложение Минобороны, а каким будет увеличение денежного довольствия, пока неизвестно.

Кроме того, он рассказал, что в этом году спецфонд Министерства обороны составляет 1,34 млрд грн и по состоянию на 30 июля он выполнен более чем наполовину - доходы спецфонда составили 786, 2 млн грн или 58%.