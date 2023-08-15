В этом им будут помогать военные капелланы.

Военные капелланы Вооруженных сил Украины будут помогать военнослужащим восстанавливаться на территории Национального заповедника Киево-Печерская Лавра после его "украинизации" в связи с "очищением" от попов УПЦ МП.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Telegram: "После того, как Киево-Печерская Лавра стала на самом деле украинской, здесь будет место духовного восстановления украинских военнослужащих", - подчеркнула Маляр.

В частности, украинские бойцы будут проходить духовную реабилитацию после испытаний войны.

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"Сейчас в цикл программы привлечены военные капелланы подразделений боевого состава ВСУ, которые в дальнейшем станут наставниками групп военнослужащих, которые будут проходить духовное восстановление", - уточнила Маляр.

Также, во время пребывания на территории заповедника, военнослужащие будут участвовать в культурно-образовательных мероприятиях, духовных и религиозных практиках, мастер-классах по иконописи, осматривать экспозиции музеев.

Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины (ПЦУ).

В марте Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании Лаврой. Монахи УПЦ МП должны были выселиться из монастыря до 29 марта. Однако они этого не сделали, а начали проводить протестные акции.

В апреле бывший наместник Печерской Лавры Павел Лебедь (известный как "Паша-Мерседес") получил подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании российской агрессии. В качестве меры пресечения суд назначил ему круглосуточный домашний арест.

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