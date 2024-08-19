В ночь с субботы на воскресенье РФ нанесла ракетный удар по столице.

Авиационный эксперт Анаталий Храпчинский объяснил, как в ночь на 18 августа РФ нанесла удар по Киеву ракетой Х-101, хотя не было сообщения о поднятии в небо российской авиации.

"Постоянное базирование определенного количества самолетов на аэродроме в Энгельсе позволяет подняться одному самолету в режиме радиотишины и запустить одну ракету в сторону Украины. Но тут следует заметить, что на последней ракете Х-101 взрывная часть была оснащена осколочными элементами, что больше вреда наносит. И это впервые, когда по Киеву был применен такой поражающий элемент", - пояснил Храпчинский в эфире телемарафона.

На вопрос, можно ли ожидать, что РФ увеличит использование таких ракет для ударов по Киеву, эксперт ответил:

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"Следует отслеживать их возможности. Поскольку мы видим, что определенное применение даже учебных ракет Х-55 - это старые советские ракеты. Следует отслеживать за тем, что они будут делать. Поскольку проблематика со стратегической авиацией не позволяет им в одно время поднимать большое количество ракет. Но основной базой сохранения любого вооружения является Энгельс. И здесь тоже можно сказать, что надо работать по складам в Энгельсе, поскольку там хранится большое количество именно носителей".

Удар по Киеву: что известно

По информации КГВА, утром, 18 августа, российские оккупационные войска примерно в 05:00 применили баллистическое вооружение для ракетного удара по Киеву. Это уже третий обстрел баллистикой столицы в этом месяце с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой. По предварительной информации, этот удар был практически идентичным двум предыдущим.

Между тем Храпчинский считает, что российские оккупанты акцентируют свое внимание на работу баллистикой, поскольку такие ракеты сложнее сбивать. По мнению эксперта, РФ накапливает этот тип вооружения, чтобы наносить удары именно по Киеву.

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