Будут проводиться плановые взрывные работы на Киевщине.

В среду, 1 марта, в течение дня на территории Вышгородского района будут проводиться плановые взрывные работы. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации:

"В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие - работы плановые".

В случае реальной угрозы в Украине оперативно объявляется воздушная тревога, поэтому не паникуйте, если будете слышать сегодня звуки взрывов под Киевом.

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Предупреждение о ракетных ударах РФ по Украине

Украинцев напугали информацией о том, что Россия готовит массированные ракетные удары в сакральные для себя даты - 23 февраля и 24-го, в годовщину полномасштабного вторжения. К счастью, этого не произошло.

Впрочем, в ОК "Юг" предупреждают, что в ближайшие два дня РФ может осуществить ракетный удар. Они пришли к такому выводу, учитывая время, прошедшее с предыдущей атаки оккупантов, и активность вражеской авиации и беспилотников в последние дни.

В то же время Россия продолжает увеличивать количество ракетоносителей в Черном море.

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