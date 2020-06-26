Украинская разведка не исключает, что в сентябре Россия прибегнет к новым провокациям на Черном море

Отдельные эпизоды учений будут отработаны в приграничных с Украиной районах РФ - на полигонах Кадамовский, Кузьминский и в оккупированном Крыму.

Украинская разведка не исключает, что Россия во время учений "Кавказ-2020", которые будут проводиться в сентябре, прибегнет к провокационным действиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга на тему: "Стратегические командно-штабные учения ВС РФ "Кавказ-2020" сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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По его словам, анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о целенаправленных мерах России по наращиванию боевого потенциала вблизи границ Украины, а создание Россией новых соединений и частей, милитаризация оккупированного Крыма усиливают военную угрозу национальной безопасности Украины.

При этом, как сказал Скибицкий, ежегодно готовность российских войск к боевому применению проверяется во время стратегических командно-штабных учений вооруженных сил РФ.

Так, в этом году в ходе учения "Кавказ-2020" будет отработан весь комплекс мероприятий по подготовке и применению российских сил общего назначения.

"Официальной темой учений определено применение группировки войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западном стратегическом направлении", - сказал представитель ГУР Минобороны Украины.

К проведению учений Россия приобщит органы управления, объединения, соединения и части южного, западного и центрального военных округов, воздушно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, росгвардии и других воинских формирований РФ. Также приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран.

"Расчетно ожидается задействование по меньшей мере 100-120 тыс. человек, 3 тыс. боевых бронированных машин - из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок", - сказал Скибицкий.

При этом отдельные эпизоды учений будут отработаны в приграничных с Украиной районах РФ - на полигонах Кадамовский, Кузьминский и в оккупированном Крыму. В акватории Черного моря возможно проведение мижфлотских учений.

"На едином оперативном фоне при подготовке проведения учений "Кавказ-2020" будут осуществлены и запланированы учения Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Основная цель - проверка возможности применения подразделений вооруженных сил государств ОДКБ в военных операциях вооруженных сил России под прикрытием гуманитарных миссий. В ходе показательной фазы учений "Кавказ-2020" не исключаются демонстрационные и провокационные действия", - заявил Скибицкий.

Также, по его словам, будет проверена готовность применения интегрированной группировки войск, которая состоит из регулярных войск, местных вооруженных формирований, частных военных кампаний, гражданских и неправительственных органзаций, которые объединены под единым командованием и действуют под единым замыслом для выполнения задач на территории противника.

Представитель ГУР Минобороны добавил, что РФ постоянно совершенствует методы и способы применения такой интегрированной группировки в боевых условиях на востоке Украины, в Сирии и Ливии, и учения "Кавказ-2020" станут очередным этапом повышенной обучаемости российского агрессора.

"Эти учения будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы. Их следует рассматривать как элемент давления на нашу страну", - подчеркнул Скибицкий и добавил, что в настоящее время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства .

"Основная цель будет заключаться в запугивании и навязывании на всех уровнях мысли о необратимости выполнения российских требований на оккупированных территориях и способность Кремля отстаивать свои интересы с использованием военной силы", - сказал он.

Как сообщил Скибицкий, украинские военные наладили четкое взаимодействие по обмену разведывательной информацией.

"По результатам разведки учения вооруженных сил России " Кавказ-2020" будут подготовлены соответствующий анализ и предложения по нейтрализации угроз от РФ", - подчеркнул он.

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