Крым – единственное автономное образование в составе унитарной Украины.

После освобождения Крыма у него, вероятнее всего, отберут автономный статус. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, существование автономий в составе унитарного государства является питательной средой для сепаратистских настроений.

"Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя в чем то лучше, чем другие регионы. Для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне", – заявил Подоляк.

Представитель ОП отметил, что Украина в то же время имеет этнические меньшинства, права которых должны быть соблюдены. В этом контексте он упомянул крымских татар, которые "заслуживают симпатий" украинцев.

Комментируя вопрос украинизации Крыма и в целом всего украинского общества, Подоляк выразил мнение, что для этого нужно в первую очередь создавать качественный культурный продукт, который будет интересен даже на международном уровне.

Перспективы освобождения Крыма

По словам главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, украинская армия зайдет в Крым уже до конца текущей весны. Этот прогноз он озвучил в середине апреля.

Не касаясь сроков, эту идею в целом подтвердил президент Зеленский. По его словам, грядущее контрнаступление ВСУ будет включать планы по освобождению полуострова.

Представитель президента в Крыму Тамила Ташева отметила, что после возвращения полуострова, Украина депортирует оттуда всех россиян, которые "понаехали" за последние 9 лет.

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