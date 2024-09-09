По словам Дикого, перед началом Курской операции в западных медиа Украину фактически "похоронили".

Ситуация на Курщине свидетельствует о полной слабости кремлевского режима. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикийсказал в эфире на Радио NV.

Дикий проанализировал, какие преимущества создала Курская операция ВСУ для Украины.

По его словам, перед началом наступления ВСУ в западных медиа Украину фактически "похоронили".

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"Нас снова оплакивали как в 2022 году. Нас уже похоронили... Считалось абсолютно общепринятой как бы базовой линией, по которой дальше идет все обсуждение - что победить Россию военным путем, в принципе, невозможно. А раз Россия в войне непобедима, значит, единственное, что остается - это договариваться на путинских условиях, то есть капитулировать. И нас уже жестко нагибали на эту так называемую заморозку конфликта, которая де-факто является просто перерывом перед тем, как нас окончательно добьют", - сказал Дикий.

Он добавил, что этот перерыв критически необходим российскому диктатору Владимиру Путину, потому что российская армия "уже начала сдуваться", но этот перерыв будет смертельным для Украины.

"Нас уже нагибали через колено буквально на эту заморозку. Курская операция поменяла это. За месяц ни одного вообще утверждения, что Россия непобедима в войне. Дискуссия ведется совершенно о другом. О том, что, оказывается, Россия имеет кучу слабостей и ее даже можно бить. Вопрос: а почему украинцам не дают достаточных ресурсов, чтобы они ее били? У кого эти ресурсы есть? На кого надо надавить, чтобы украинцам их дали? Это не значит, что эти ресурсы уже на нас посыпались. Но совершенно другое дискутируется. Дискутируется не как капитулировать перед Россией и на каких условиях, а почему нам дали недостаточно ресурсов, чтобы мы наконец их добили и этим поставили точку в войне?" - подчеркнул Дикий.

В этой связи, он считает, что принципиально все изменилось.

Также эксперт обратил внимание, что все голоса, которые требовали заморозки войны, как бы "заморозились" и уже месяц молчат.

В то же время, Дикий признал, что Украина не получила массовой переброски российских войск с фронта на Курщину и какой-то "яркой лихорадочной реакции" россиян в желании отбивать территорию в этом российском регионе.

Он подчеркнул, что Курская операция Украины показала, что у россиян "крайне плохие" военные способности.

"У них реально нет возможности одновременно наступать на Покровск и защищать Курскую область. Вот все. Просто физически "вторая армия" не справляется", - подчеркнул Дикий.

В этой ситуации россияне оказались перед выбором, но выбрали не тот вариант, на который надеялась Украина.

"Они сделали выбор пока просто закрыть глаза на то, что происходит на Курщине - просто сделать вид, что там ничего особенного не происходит, чтобы не дай бог, не прекратить наступать на Покровск", - подчеркнул Дикий.

По его словам, россияне сделали ставку на искажение реальности, что якобы на Курщине происходит что-то "вроде пограничного инцидента", на который не стоит обращать внимания, потому что якобы "судьба войны решается под Покровском".

"На самом деле - ложь и одно, и другое", - сказал Дикий.

Он сказал, что битва за Покровск ничем не более решающая, чем любые предыдущие бои за любой отдельный город на Донбассе. В то же время, ситуация на Курщине свидетельствует о полной слабости кремлевского режима: "Сейчас все их информационные войска включены именно на то, чтобы не показать эту слабость "царя". Но эта стратегия работает на коротком временном промежутке".

В частности, чем дольше ВСУ будут находиться на Курщине, тем больше вопросов будет поставить в российском обществе относительно реальной ситуации на Курщине.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Дикий выразил уверенность, что долговременное присутствие ВСУ в Курской области Российской Федерации будет усиливать системный кризис для Кремля, которому придется решать, перебрасывать ли больше боеспособных частей с Донбасса для вытеснения украинских войск. Эксперт убежден, что Силам обороны Украины нужно по возможности расширять украинский контроль на территории РФ.

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