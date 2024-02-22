Истребители, сбивающие украинские силы, обычно работают в 30-40 км от линии фронта.

Капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко заявил, что сбивание семи российских самолетов является результатом работы украинских Сил ПВО.

"Они провели анализ работы противника и используя фактор внезапности, поставили в определенных местах батареи Patriot и ударили по российским самолетам", - рассказал он в эфире "Эспрессо".

По словам эксперта, истребители, которые сбивают украинские силы, в основном запускают барражирующие авиабомбы. Россияне сбрасывают их в 30-40 км от линии фронта.

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"Благодаря этим характеристикам, они могут пересекать линию фронта и попадать в цель уже на наших контролируемых территориях. Россияне последние недели интенсифицировали применение этой авиации, как влияние на наши военные позиции, так и на гражданское население", - отметил Рыженко.

Как добавил капитан, украинские защитники применяют соответствующие варианты применения зенитно-ракетных комплексов, в частности, Patriot.

"У Patriot есть так называемые контейнеры, которые присоединяются к основной машине, радару, осуществляющему команду "на старт" ракеты. Когда мы выдвигаем любую военную технику на участок, который приближается к фронту, риск увеличивается. Но затем ищутся другие способы снизить этот риск. Возможно, используют средства маскировки. Также возможно и использование старых советских систем, но с западными ракетами. Судя по дальности, скорее всего, в этих случаях били современные системы", - подытожил эксперт.

Уничтожение российской авиации

Недавно спикер воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у украинских защитников неба появилось больше инструментов для того, чтобы уничтожать российскую авиацию.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что этого удалось достичь, потому что командование выделило на эти операции ракеты к зенитно-ракетным комплексам большой дальности из-за событий в Авдеевке.

Согласно данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 338 самолетов.

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