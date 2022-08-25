Министерство национальной обороны Канады назвало передислокацию двух транспортных самолетов необходимым для усилий по поставкам Украине оружия.

Авиационный отряд канадских войск на Ближнем Востоке, который поддерживал антитеррористические операции и миротворческие миссии ООН в Африке, передислоцируется в Великобританию для поддержки Украины.

Как сообщает CBC News, министерство национальной обороны Канады назвало передислокацию двух транспортных самолетов C-130J и его экипажа наземной поддержки необходимым в свете текущих усилий по поставкам Украине оружия и боеприпасов.

Штаб аэротранспортного отряда в течение нескольких лет базировался в Кувейте во время операции Impact.

"Мы консолидировали в Шотландии наш тактический авиационный отряд C-130, чтобы иметь возможность оказывать такую поддержку Украине в Европе и эпизодически оказывать поддержку на Ближнем Востоке, а также эпизодически оказывать поддержку в Африке", - прокомментировал командующий штаба обороны Канады Уэйн Эйр.

Военные транспортные самолеты Канады — как C-130J, так и большие C-17s Globemasters — работают сверхурочно после того, как Россия вторглась в Украину в феврале. Они переправляли гуманитарную помощь, военную технику и боеприпасы в пункты в Восточной Европе, откуда их можно было отправить через границу в Украину.

Как сообщал УНИАН, Канада предоставит Украине 350 миллионов долларов на газ для отопительного сезона. Это почти 13 млрд грн.

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