Идея заключается в том, чтобы универсальная пусковая установка могла запускать и "Калибры", и "Ониксы", и "Цирконы".

Унифицированные пусковые установки для ракет различных типов, которые сейчас строит РФ, не являются каким-то ноу-хау - эту идею россияне скопировали у других стран, заявил представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, концепция современного кораблестроения заключается в том, что корабли можно очень легко модернизировать.

"То есть, есть такое понятие как модульность. Например, вы строите платформу какую-то универсальную. Это может быть по формату малый ракетный корабль, корвет или фрегат. Но главная идея заключается в том, что вы можете заменять его систему вооружения. Например, вы разработали новейшую систему ПВО в корабельном варианте, или новейшую пусковую шахту и просто один контейнер снимаете, а на его место ставите другой", - пояснил спикер. Видео дня

Он добавил, что на самом деле эта идея не новая, россияне ее позаимствовали у других, более развитых стран. По словам Плетенчука, он пока не видел реального воплощения этого проекта, который россияне, в частности, хотели воплотить якобы на патрульном катере "Сергей Котов", который был поражен ВСУ в марте 2024 года.

Как представитель уточнил, что сама идея заключается в том, чтобы один из этих контейнеров, например, был универсальной пусковой установкой для различных типов ракет. Так, чтобы он мог запускать и "Калибры", и "Ониксы", и "Цирконы".

"Вот в чем заключается идея, но такие системы вооружения должны быть заложены сразу в проект корабля. Вот проектов кораблей таких в Азово-Черноморском регионе нет. На других флотах они их может когда-то увидят, в принципе", - констатировал военный.

Он добавил, что на Силы обороны Украины такие унифицированные установки врага, вряд ли, будут иметь существенное влияние.

Как сообщал УНИАН, недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что в России строят специальные унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов", поскольку Украина имеет высокий процент сбивания этих ракет. По его словам, сейчас "Калибры" остаются опасным оружием для Украины с боевой частью весом 450 кг. Однако несмотря на это, процент сбития этих ракет является высоким. Так, россияне учли этот опыт и начали строить унифицированные шахты для пусков "Калибров" и "Ониксов".

По словам Плетенчука, силы РФ применяют "Калибры" с целью перегрузки ПВО во время комбинированных ракетно-дронных атак, но приоритет на поражение целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения.

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