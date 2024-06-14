Строительство проекта начнется в 2025 году и займет пять лет.

Компания TerraPower, основателем которой является Билл Гейтс, начала подготовку к строительству натриевого атомного реактора - первого в мире.

После ввода в эксплуатацию установка под названием Natrium, станет полностью функционирующей коммерческой электростанцией. По словам Гейтса, Natrium станет "самой передовой и безопасной ядерной установкой в ​​мире. Она будет производить намного меньше отходов, чем обычные реакторы".

Эта станция будет строиться вблизи закрытой угольной электростанции Нотон и является единственным в мире проектом по переработке угля в атомную энергию.

Атомная электростанция TerraPower будет введена в эксплуатацию к 2030 году. Сначала будут построены неядерные части станции, пока Комиссия по ядерному регулированию США рассматрит заявку компании на получение разрешения на строительство.

Строительство начнется в следующем году на "энергетическом острове", где будут находиться паровые турбины и другая техника, вырабатывающая электроэнергию. Сам проект включает в себя быстрый реактор с натриевым теплоносителем мощностью 345 МВт и системой хранения энергии на основе расплавленной соли. Технология хранения может при необходимости увеличить мощность системы до 500 МВт, что эквивалентно энергии, необходимой для питания около 400 тыс. домов.

Возможность накопления энергии позволяет станции интегрироваться с возобновляемыми ресурсами и является единственной усовершенствованной конструкцией реактора с такой функцией.

Гейтс объяснил, почему установка Natrium более безопасная чем любая существующая атомная электростанция. "Натриевый завод использует жидкий натрий, температура кипения которого в 8 раз выше, чем у воды, поэтому он может поглотить все лишнее тепло, выделяемое в ядерном ядре. В отличие от воды, натрий не нужно перекачивать, потому что, нагреваясь, он поднимается, а по мере подъема он остывает. Даже если станция потеряет мощность, натрий просто продолжит поглощать тепло, не достигая опасной температуры, которая могла бы вызвать аварию. Natrium также включает в себя систему хранения энергии, которая позволит ему контролировать количество производимой электроэнергии, что является уникальным явлением среди ядерных реакторов".

Билл Гейтс: новости

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что призывы приостановить разработку искусственного интеллекта (ИИ) "не решат предстоящие проблемы".

Гейтс считает, что было бы лучше сосредоточиться на том, как лучше всего использовать разработки в области ИИ, поскольку сложно понять, как приостановка развития технологии сможет работать глобально.

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