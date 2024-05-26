По его словам, одних только Patriot недостаточно.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан рассказал о надежном "рецепте" защиты Харькова от российских ударов. Так, в комментарии 24 Каналу онрассказал, что одних только систем Patriot в городе будет недостаточно, и Харьков можно защитить только с применением вместе 3 компонентов.

Первое – это смещение границы от Харькова на 50 – 70 километров, фактически до Белгорода.

По словам Свитана, необходимо, чтобы наземные украинские войска заняли соответствующие позиции и не допускали "Ланцеты" в Харьков.

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Второе – это собственно размещение систем Patriot в городе.

Однако, как отметил эксперт, их также надо прикрывать мобильными группами, "Гепардами", иначе они просто станут мишенью для российских дронов. Patriot сможет бороться с баллистикой, самолетами, однако дронов он просто не видит.

И третий компонент - уничтожение систем С-300 возле Харькова.

Свитан отметил, что сбить все такие ракеты не удастся, потому что у россиян их около 5 тысяч, поэтому надо уничтожать пусковые установки, расположенные за Белгородом.

Для этого надо разрешение бить ATACMS по российской территории, подчеркнул он.

РФ ударила по "Эпицентру" в Харькове

В субботу 25 мая россияне четыре раза ударили по Харькову. Самый жестокий вражеский удар управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 пришелся по гипермаркету "Эпицентр" на Салтовке.

Среди людей, которые находились в "Эпицентре" на момент удара, много погибших раненых и пропавших без вести. Цифры жертв и пострадавших в результате российской атаки на Харьков постоянно растет. На пепелище от руин следователи собирают образцы ДНК родных пропавших без вести.

По состоянию на 16.00 председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших от российского удара по "Эпицентру" возросло до 16 человек, но эти данные не окончательные, и они обновляются.

Среди погибших - 12-летняя девочка и ее мать. Сейчас считается официально без вести пропавшими еще 8 человек.

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