Дронами мы можем только усложнить работу аэродромов РФ, отметил Романенко.

Атаки дронами могут усложнить работу российских аэродромов, однако вывести аэродром из строя можно ракетными ударами по взлетно-посадочной полосе. Об этом рассказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Для того, чтобы россияне не могли пользоваться аэродромами нам нужно больше современного оружия, и это не только дроны. Дронами мы можем только усложнить работу аэродромов РФ, но наши дроны несут не так много взрывчатки, чтобы вывести аэродром из строя. Ракеты ATACMS можно оснастить бетонобойной боевой частью и ежедневно наносить удары по взлетно-посадочной полосе РФ. Если посередине взлетно-посадочной полосы образуется воронка, то аэродром не будет работать пока ее не отремонтируют", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт отметил, что также необходимо наносить удары по вражеским НПЗ, где производят авиационный керосин, чтобы российские самолеты не получали топливо.

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"Украинские БПЛА не забывают посетить позиции российских самолетов, но здесь трудно что-то сделать, потому что самолет может стоять, а через час его могут перетащить. Взлетно-посадочная полоса, склад горюче-смазочных материалов, башни управления никуда не денутся, их GPS координаты известны", – констатировал Валерий Романенко.

Атаки по российским аэродромам

20 июля сообщалось о мощных взрывах в районе военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ. На полученных позже спутниковых снимках было видно три очага пожара: один из них на месте ангара техническо-эксплуатационной части, второй – на открытой местности, а третий – там, где располагался один из складов горюче-смазочных материалов.

Ночью 22 июля Россию в очередной раз атаковали дроны. Сообщалось, что в городе Морозовск Ростовской области БПЛА был атакован военный аэродром, возник пожар.

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