На снимках видно повреждения здания техническо-эксплуатационной части и склада ГСМ.

Ночью 20 июля в Ростовской области РФ произошла "бавовна". На военном аэродроме "Миллерово" гремели взрывы, сообщалось об атаке беспилотников.

Русская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки аэродрома, на которых запечатлены последствия атаки. На них видно повреждения здания техническо-эксплуатационной части и склада ГСМ.

"Аэродром был атакован дронами в ночь на субботу. На спутниковом снимке, сделанном после удара, можно увидеть три очага пожара: как следует из данных сервиса Wikimapia, один из них на месте ангара техническо-эксплуатационной части, второй на открытой местности и третий – там, где находился один из складов горюче-смазочных материалов. Фотография из космоса подтверждает заявления российских источников о том, что самолеты при ударе дронов не пострадали", – сказано в сообщении.

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Удар по аэродрому "Миллерово"

Ночью 20 июля сообщалось о мощных взрывах в районе военного аэродрома "Миллерово". В сети писали о том, что районе поселка Долотинка неподалеку от аэродрома, было слышно более 16 взрывов.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что российский аэродром "Миллерово" прекратил существование после Второй мировой войны, однако в январе 2014 года его восстановили – как раз перед оккупацией Крыма.

"Дата дает понимание, что он был восстановлен для аннексии Крыма, для дальнейшей его оккупации. Уже тогда Россия готовилась к войне с Украиной, это были завершающие фазы", – отметил эксперт.

По его словам, там базировались разные самолеты – МиГ-29, а впоследствии и Су-35, а также Су-30 оккупантов.

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