Этот аэродром давно прекратил существование, однако был восстановлен Россией в начале 2014 года, отметил Мусиенко.

Ночью 20 июля в районе российского аэродрома "Миллерово" в Ростовской области были слышны взрывы – сообщалось об атаке беспилотников. Как рассказал военный эксперт Александр Мусиенко, аэродром прекратил существование после Второй мировой войны, однако в январе 2014 года его восстановили.

"Дата дает понимание, что он был восстановлен для аннексии Крыма, для дальнейшей его оккупации. Уже тогда Россия готовилась к войне с Украиной, это были завершающие фазы", – рассказал он в эфире "24 канала".

Отмечалось, что там базировались только МиГ-29, однако впоследствии россияне разместили там и истребители Су-30 и Су-35, которые могут выпускать ракеты Х-59/69. Также они могут сопровождать российские Су-34, которые бьют по украинской территории КАБами.

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"Этот авиационный полк вырос и увеличился за 10 лет. На сегодня он выполнял задачи для обеспечения военных действий в Украине", – продолжил Мусиенко.

Известно, что аэродром "Миллерово" расположен довольно близко к фронту. Он входит в Южный военный округ РФ, который является для оккупантов одним из важнейших.

Удар по аэродрому "Миллерово": что известно

Ночью в Ростовской области РФ раздавались взрывы, сообщалось о мощных взрывах в районе военного аэродрома "Миллерово".

В сети сообщали, что в районе поселка Долотинка, расположенного вблизи аэродрома, было слышно более 16 взрывов. Также появлялись сообщения о взрывах на нефтебазе и пожаре в районе стоянок самолетов оккупационных войск РФ.

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