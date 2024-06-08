Россия перебросила кадыровцев на север Харьковской области, чтобы использовать их в качестве заградотрядов и пресекать бегство других подразделений. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
По его словам, заградотряды, сформированные из личного состава подразделений "Ахмат", выставлены в приграничной зоне, чтобы пресечь попытки российских солдат сбежать обратно в РФ.
"Это сделали для того, чтобы при перегруппировке войск кадыровцы сдерживали других, которые будут пытаться бежать", – сказал он.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
Как писал УНИАН, россияне перебрасывают военных с Херсонщины на Харьковщину. По сообщениям жителей оккупированных районов юга, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона маргелова", чтобы пополнить потери.
Также мы рассказывали, что в течение прошлой недели между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 83 боевых столкновения на Харьковском направлении. Он также добавил, что сейчас большая часть территории Волчанска находится под контролем Сил обороны Украины, но боевые действия продолжаются.