Для борьбы с вражескими авиабомбами украине понадобятся и западные зенитные ракетные комплексы, и авиация, отметил полковник ВСУ.

Россияне начали использовать против Украины авиабомбы ФАБ-3000 (называют "царь-бомба"). Полковник Вооруженных сил Украины в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан объяснил, как нашу страну можно защитить от вражеских ФАБов.

По словам военного эксперта, "чтобы обезопасить наши укрепрайоны от авиабомб, необходима авиация и достаточное количество зенитно-ракетных комплексов". Таким мнением он поделился с "24 Каналом".

Офицер подчеркнул, что один Patriot или SAMP/T, который будет размещен в 40 километрах от фронта, не подпустит российские самолеты, способные запускать ФАБы, ближе чем на 100 километров к линии боевых столкновений. "Даже, когда Украина получит авиацию, она должна работать в системе вместе с этими комплексами", - подчеркнул Свитан.

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14 июля появилась информация, что российские захватчики начали запускать по украинской земле ФАБ-3000. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что противники сбрасывают такие бомбы с самолетов Су-34.

Военный эксперт Александр Мусиенко говорил, что в ФАБ-3000 боевая часть содержит 1200 килограммов взрывчатки. Ранее россияне били по Украине ФАБами, которые начинены меньшим количеством взрывчатки.

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