Пострадало 11 человек, в том числе иностранные журналисты.

Вечером 10 января российские оккупационные войска нанесли удары по центральной части Харькова, две ракеты попали в гостиницу. На месте удара возник пожар.

Об этом рассказали в ГСЧС. Отмечается, что подразделения спасателей, Нацполиции и экстренной медицинской помощи сразу были направлены на место.

"На момент их прибытия были обнаружены повреждения трехэтажного здания отеля, а также легковых автомобилей, припаркованных рядом. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 8 человек", – говорится в сообщении.

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На месте происшествия работало 9 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в результате российской атаки повреждена не только гостиница.

"Две ракеты по отелю в центре Харькова. Ни одного военного там не было. Зато было 30 гражданских, из которых одиннадцать – ранены российскими ракетами. Среди пострадавших – и турецкие журналисты. Все одиннадцать сейчас в больницах, один в очень тяжелом состоянии. Кроме гостиницы пострадали жилые дома – один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие. Людей, которые в этом нуждались, расселили в других местах", – сообщил он.

Удар по Харькову: другие детали

Предварительно, россияне нанесли удары по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ. Удар пришелся по Киевскому району города, повреждено здание гостиницы.

Одна из ракет России ударила возле гостиницы, фактически в забор, другая – в пристройку, рассказал глава полиции Харьковщины Владимир Тимошко. Военные там никогда не останавливались. Преимущественно этот отель использовался представителями СМИ, подчеркнул он.

Известно об 11 пострадавших в результате удара. Это 4 мужчины в возрасте от 31 до 38 лет и 7 женщин в возрасте от 23 до 71 года. 35 – летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов – в среднем, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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