В полиции считают, что целью врага были именно иностранные журналисты, освещающие войну.

В Харькове уже 13 пострадавших в результате удара российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Харьков. По обновленной информации, в результате ракетных обстрелов отеля по состоянию на сейчас пострадало 13 человек", - отметили в Службе.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко, целью россиян были именно иностранные журналисты, освещающие события, связанные с военной агрессией России против Украины.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, среди раненых - два журналиста турецкого медиа - гражданка Турции и гражданин Грузии. Сейчас 10 человек находятся в больнице, трем была оказана помощь на месте.

В прокуратуре добавили, что предварительно, ракеты типа С-300 были выпущены с территории Белгородской области России.

Удар по отелю в Харькове - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 10 января российские оккупационные войска нанесли удары по центральной части Харькова, две ракеты попали в отели. На месте удара возник пожар.

По данным мэра города Игоря Терехова, в отеле было 30 гражданских. Сообщалось о 11 раненых. Среди пострадавших – турецкие журналисты. Все 11 человек были в больницах, один в очень тяжелом состоянии.

Кроме отеля пострадали жилые дома - один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие.

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