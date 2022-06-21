Речь идет о потерях в командном составе подразделений Воздушно-десантных войск.

Из-за значительных потерь российские оккупанты набирают на военную службу офицеров запаса по контракту на три месяца

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск, враг вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком три месяца",- сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжаются сверхжесткие бои. Русская армия применяет там больше всего артиллерии и больше всего наступательных сил.

Напомним, что ранее украинские военные под Светлодарском сбили российский штурмовик Су-25 и взяли в плен летчика-"вагнеровца".

По данным разведки Министерства обороны Великобритании, российские войска на Донбассе действуют значительно недоукомплектованными и все более разобщенными группировками.

А председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сравнил бои на Донбассе с Первой мировой войной.

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