Наибольший уровень опасений в связи возможностью новой мобилизации в августе зафиксировали среди молодежи, узнали журналисты.

Продолжается война в Украине, и после того, как в начале августа ВСУ вошли в Курскую область РФ, страх россиян перед новой мобилизацией достиг максимума за год.

Как пишет The Moscow Times, заход украинской армии в Курскую область, которое продолжается четвертую неделю, вопреки обещаниям генералов, заметно повысило обеспокоенность российских граждан угрозой новой мобилизации.

"По данным "Левада-Центра", в августе 46% россиян опасались, что власти снова могут объявить массовый призыв на войну, чтобы пополнить численность армии, воюющей в Украине. Доля тех, кто не исключает новой мобилизации, практически сравнялась с долей граждан, которые таких опасений не имеют (48%). Для сравнения: еще в феврале вторых было практически вдвое больше, чем первых - опасались новой мобилизации 34% респондентов, а не ожидали ее 59%", - говорится в публикации.

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Отмечается, что, по данным социологов, уровень "мобилизационного страха" в РФ достиг максимума с сентября прошлого года. Тогда повторения массового призыва на войны опасались 59% россиян. В первые дни войны, в феврале 2022 года, подавляющее большинство граждан РФ - 66% - были уверены, что Кремль обойдется силами регулярной армии. Серьезно угрозу мобилизации воспринимали тогда лишь 28% опрошенных.

Наибольший уровень опасений в связи возможностью новой мобилизации в августе 2024 года социологи предсказуемо зафиксировали у молодежи: 55% респондентов в возрастной группе 18-24 года и 50% среди тех, кому от 25 до 39 лет. Меньше всего мобилизации опасаются пенсионеры (41%), при этом они же в наибольшей степени считают ее "необходимой": 20% против 12% среди молодых людей (18-24 года).

Кроме того, чаще других опасаются возможной всеобщей мобилизации те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (60%); те, кто не одобряет деятельность кремлевского диктатора Владимира Путина (58%); те, кто доверяет информации из YouTube-каналов (54%), и те, кто не поддерживают действия РФ в Украине (55%).

В центре внимания Курск - новости, которые стоят внимания

Утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война переходит "на территорию агрессора".

По словам военного эксперта, майора запаса Алексея Гетьмана, успех Курской операции заключался в эффекте неожиданности, который использовали Вооруженные силы Украины. Перед этим наступлением Украина провела мощную кампанию дезинформации, заставив врага поверить, что войска, которые подтянули к границе, нужны для обороны Сумской области.

По мнению эксперта, этот эффект неожиданности можно сравнить с окном возможностей, но оно может быть открытым только 2-3 недели. Гетьман полагает, что украинские войска пока не будут покидать российскую территорию.

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