Сухопутные войска полностью контролируют территорию Харькова, оборона постоянно укрепляется, заверил председатель ОВА

Сухопутные войска Украины полностью контролируют территорию Харькова, оборона постоянно укрепляется.

Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове сейчас не зафиксировано деятельности никаких диверсионно-разведывательных групп, лишь единичные случаи... Наши сухопутные войска полностью контролируют территорию Харькова, наша оборона стоит на месте, постоянно укрепляется. Если анализировать последние сутки, то все попытки врага попасть в Харьков или прорвать оборону были ликвидированы и прекращены еще в их начале", - отметил он.

По словам Синегубова, это были небольшие группы техники.

"Мы понимаем, что сейчас уже наступательные штурмовые войска РФ исчерпаны и сейчас наши военные не наблюдают активности", - подчеркнул он.

Однако, враг продолжает наносить авиационные и ракетно-бомбовые удары по жилым массивам и критической инфраструктуре.

"У нас было несколько попаданий в наше облэнерго, где находятся основные подстанции. И если бы мы не ликвидировали вовремя пожар, то без света осталось бы более половины Харькова. Враг также пытался попасть в ТЭЦ-5 - это основная артерия, которая подает тепло... Не попали, и мы сейчас там провели ремонтные работы, поэтому тепло у нас подается без перебоев", - сообщил глава ОВА.

Он рассказал, что критическим районом Харькова является Северная Салтовка - это окраина города, где находится исключительно жилой массив, детские сады, больницы.

"Там действительно есть случаи, когда жилые дома полностью разрушены", - добавил Синегубов.

По его словам, по железной дороге уже эвакуировали около 600 тыс. горожан.

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