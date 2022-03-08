Сухопутные войска Украины полностью контролируют территорию Харькова, оборона постоянно укрепляется.
Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В Харькове сейчас не зафиксировано деятельности никаких диверсионно-разведывательных групп, лишь единичные случаи... Наши сухопутные войска полностью контролируют территорию Харькова, наша оборона стоит на месте, постоянно укрепляется. Если анализировать последние сутки, то все попытки врага попасть в Харьков или прорвать оборону были ликвидированы и прекращены еще в их начале", - отметил он.
По словам Синегубова, это были небольшие группы техники.
"Мы понимаем, что сейчас уже наступательные штурмовые войска РФ исчерпаны и сейчас наши военные не наблюдают активности", - подчеркнул он.
Однако, враг продолжает наносить авиационные и ракетно-бомбовые удары по жилым массивам и критической инфраструктуре.
"У нас было несколько попаданий в наше облэнерго, где находятся основные подстанции. И если бы мы не ликвидировали вовремя пожар, то без света осталось бы более половины Харькова. Враг также пытался попасть в ТЭЦ-5 - это основная артерия, которая подает тепло... Не попали, и мы сейчас там провели ремонтные работы, поэтому тепло у нас подается без перебоев", - сообщил глава ОВА.
Он рассказал, что критическим районом Харькова является Северная Салтовка - это окраина города, где находится исключительно жилой массив, детские сады, больницы.
"Там действительно есть случаи, когда жилые дома полностью разрушены", - добавил Синегубов.
По его словам, по железной дороге уже эвакуировали около 600 тыс. горожан.