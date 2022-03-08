Соответствующие работы проводятся и в дальнейшем.

Продолжается эвакуация населения из Ирпени в Киев, уже помощь оказали трем тысячам гражданских лиц.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Продолжается эвакуация населения из г. Ирпень в Киев. Помощь оказана почти трем тысяча гражданским", - отметили в ведомстве.

По данным ГСЧС, спасательные работы будут проводиться и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, жители города Ирпень находятся без света, воды и тепла, оккупанты запретили горожанам выходить из дома. В Ирпене, а также Буче, Гостомеле, Ворзеле под Киевом, длительное время идут ожесточенные бои.

6 марта оккупанты открыли огонь во время эвакуации из Ирпеня погибли восемь человек.

7 марта городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что часть города Ирпень Киевской области захватили оккупанты, а остальная часть сражается с противником.

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