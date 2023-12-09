Оккупанты готовятся к тому, чтобы перехватывать западные борты на большом расстоянии, предупредил военный эксперт.

Российские оккупанты готовятся к тому, что Украине передадут западные истребители F-16, в частности, увеличили количество своих бортов.

В РФ создали некоторое число ракет, которые имеют дальность немного больше, чем у F-16, рассказал военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН. "Имеются ввиду те ракеты, которые нам гипотетически могут передать, - AIM-120D с дальностью 160-180 км, хотя их еще получить надо. У россиян есть ракеты 77М дальностью до 200 км. Они будут пытаться как-то перехватывать эти самолеты. Создали ракеты для С-300 и для С-400 с дальностью до 200 км", - добавил собеседник.

По его мнению, враги готовятся к тому, чтобы перехватывать западные боевые самолеты на большом расстоянии. "Они знают тактико-технические данные самолетов, средств поражения и пытаются отыгрывать противодействие появлению достаточного количества F-16. Они подняли старые самолеты и поставили в строй, начиная от МиГ-29 и Су-27, которые были в свое время выведены из боевого дежурства. Летчиков отучили и вернули обратно на эти же самолеты", - заявил собеседник.

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Эксперт сказал, что захватчики увеличили число своих бортов в расчете примерно до десятка на один западный самолет.

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Напомним, ряд стран Запада пообещали передать Украине истребители F-16. Наши пилоты уже учатся управлять этими самолетами.

По словам представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, передача нашей стране этих бортов - сложный процесс, который охватывает комплекс мероприятий. Также он спрогнозировал, что F-16 в украинском небе вряд ли появится до конца 2023 года.

Роман Свитан говорил, что реальное контрнаступление ВСУ будет возможно только тогда, когда нашей стране передадут достаточное количество боевых самолетов - около 120-160 штук.

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