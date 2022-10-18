Враги хотят нанести широкомасштабные повреждения украинской энергетической распределительной сети, считают в британской разведке.

У страны-агрессора Российской Федерации появилось больше желания применять дроны-камикадзе и ракетные удары по гражданским объектам в Украине из-за неудач на поле боя.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"С 10 октября Россия поддерживала повышенный темп дальнобойных ударов по целям во всей Украине. Эти удары проводились крылатыми ракетами, зенитными ракетами противовоздушной обороны класса "земля-земля", и предоставленными Ираном беспилотными летательными аппаратами Shahed-136", - говорится в сообщении.

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"Весьма вероятно, что ключевая цель этой кампании по нанесению ударов заключается в том, чтобы вызвать широкомасштабные повреждения энергетической распределительной сети Украины", - сказано в сообщении.

"Поскольку Россия с августа терпит неудачи на поле боя, весьма вероятно, что у нее появилось больше желания наносить удары по гражданской инфраструктуре в придачу к украинским военным объектам", - заявили в разведке.

Массированные атаки России на Украину - важные новости

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила ракетные атаки на 13 областей Украины и город Киев. В результате этого погибли 20 человек, травмированы - 108. Повреждения получили, в частности, объекты критической инфраструктуры. Так, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих обращений отметил, что в результате атак оккупантов в течение последних дней повреждены около трети украинской энергетики.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. По данным "Укрэнерго", в результате обстрела значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.

17 октября в результате атак оккупантов вновь была повреждена энергетическая инфраструктура в центральном и северном регионах Украины.

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