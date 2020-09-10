Нардеп назвал запланированное мероприятие "отчетом перед врагом".

Решение Трехсторонней контактной группы провести совместное "инспектирование" позиций Вооруженных сил Украины с участием боевиков "ДНР" является позорным и антиукраинским.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев на странице в Facebook.

"Я понимаю, что есть политика, дипломатия и желание показать всему миру, что "нет нашей вины". Но есть еще такое понятие, как честь. Можно на многое закрывать глаза, но не на позор для наших воинов. Тем более руками украинских представителей. И любые объяснения здесь излишни. Если в угоду политической целесообразности слишком часто наступать на свою честь, то скоро ее не останется", - написал он.

Депутат объяснил, как "инспектирование" будет выглядеть для бойцов 503-го батальона, которые увидят на их позициях террористов "ДНР".

"И это при том, что инспектирование будет односторонним, в качестве отчета перед врагом", - добавил нардеп.

Чернев призвал патриотов в парламенте объединиться и контролировать ход переговоров ТКГ для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Совместное инспектирование на Донбассе: что произошло

Ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право устранить указанные нарушения самостоятельно".

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся.

Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

На заседании ТКГ 9 сентября участники консультаций договорились о "совместном инспектировании" в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ. Информацию об этом впоследствии подтвердил Леонид Кравчук.

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Автор: Юрий Годован