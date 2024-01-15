В России большая неконтролируемая территория, на которой надо подключать людей, которые готовы работать за деньги.

Оператор FPV-дронов с позывным Йети заявил, что если украинские защитники не будут действовать эффективно, то могут не только сесть в оборону, но и проваливаться.

"Россияне накапливают ресурсы: они мобилизуют людей, и людей у них больше. Наша задача - переиграть их, использовать все, что мы можем, максимально против них. У них есть большая, в принципе неконтролируемая территория, на которой надо подключать людей, которые готовы работать за деньги", - сказал он в интервью УП.

По его мнению, диверсии в России – это же не чисто наши спецслужбы.

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"Просто заплатили - вот, сожгите военкомат. К тому же, там есть люди, которые не очень хотят погибать – с ними надо работать. А еще есть куча украинцев. Зачем нам война с разрушениями, если можно организовать ее там? Конечно, в России много всего контролируется, но можно кого-то соблазнить обещанием о том, что он будет условно "новым главой республики"? У нас же искушали, у нас же на это люди велись. Тот же Аксенов - это же бывший чинуша Украины, который перешел на ту сторону", - считает Йети.

Он рассказал, что "Форум свободных народов России" пытается работать с оккупированными россиянами народностями.

"Возможно, можно сформировать из них национальные правительства, пусть хотя бы в изгнании, но их надо поднимать, приобщать к саботажу. Надо расшатывать винтики в механизме. Наша задача - найти нестандартные методы для победы. Нам надо одержать победу, потому что иначе здесь никто не выживет", - добавил военный.

Война в Украине - ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 14 января, Вооруженные Силы Украины ликвидировали на фронте 980 российских захватчиков. По сообщению Генштаба, общие потери оккупантов по состоянию на утро достигли 370 тысяч 980 военных.

За прошедшие сутки, 14 января, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 94 боевых столкновений. На Купянском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

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