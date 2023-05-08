В Киеве и области продолжается воздушная тревога.

Российские оккупационные войска атакуют Украину беспилотниками. В частности, вражеские дроны замеченные в небе над Киевом и областью, там работают силы противовоздушной обороны.

"Киевская область! Угроза БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких!" – сообщили в Киевской областной военной администрации.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации сообщили, что ПВО работает на окраинах столицы. Отметим, что в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

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Атаки дронами по Украине

В последние недели российские оккупанты усилили по Украине атаки с использованием беспилотников. В частности, 6 мая враг запустил по украинским городам дроны-камикадзе. Ночью воины воздушного командования "Восток" уничтожили восемь беспилотников Shahed-136/131.

В ночь на воскресенье, 7 мая, в небе над Киевом также сбили дрон-разведчик России. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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