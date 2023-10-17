Эту тактику ВСУ иногда применяют на отдельных направлениях.

"Вагнеровцы" применяли под Бахмутом ИГИЛовскую тактику обороны. Этот опыт переняли и украинские военные на некоторых участках фронта.

Об этом в интервью "УП" заявил командир третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий.

По его словам, очень ошибочно считать, что "Вагнера" отличился на фронте лишь "мясными штурмами". У них были и сильные стороны, например оборона. Как заметил Билецкий, она очень вязкая и сложная.

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"В Сирии они взяли за основу ИГИЛовскую систему обороны. Вместо классических взводных опорных пунктов, то есть траншей, блиндажей, она состоит из отдельных ям, фактически в прямом смысле слова. Это так называемые лисьи норы, ямы, которые являются отдельными огневыми точками. Их очень много, они далеко не все заняты. Они имеют очень большую глубину", - рассказал он.

По словам Билецкого, эта оборона крайне эффективна и украинские военные ее теперь частично используют в некоторых местах.

"Если в этой яме сделать еще в стороны дыру и загнуть буквой Г и прятаться там во время налетов, ничего нельзя с этим поделать совершенно. Поэтому с "вагнерами" в обороне было сложно, чрезвычайно сложно", – добавил он.

Комбриг Третьей штурмовой отметил, что у "Вагнера" не было качественной поддержки бронетехники. Также у них были проблемы с артиллерией, которой не было много и она была более чем соразмерна с нашей.

"То есть они идут на самоубийственные атаки, заканчиваются, а через 20-30 минут подходит новая группа, которая идет в новую атаку. Но эти атаки не были ни непродуманны, ни тупорылы, как у нас любят говорить. Командиры были очень качественные", – подчеркнул он.

Ситуация под Бахмутом - комментарий Билецкого

Как сообщил Белецкий, на Бахмутском направлении сейчас стоят регулярные российские войска. Им в прямом смысле слова конец.

Он напомнил, что в начале вторжения Россия бросила в Украину относительно малую группировку войск, надеясь на военно-полицейскую операцию. Впрочем, война пошла по понятным причинам не по их сценарию.

По его словам, уровень мотивации и боевого духа среди российских войск очень низкий, но все еще есть регулярные части, которые демонстрируют устойчивость. Например, во время операции по освобождению Андреевки на Бахмутском направлении Третья штурмовая бригада вела жесткий поединок с таким соперником – 131-й десантно-штурмовой бригадой РФ.

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