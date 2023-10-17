По его словам, противник был стойким и мотивированным, но все равно погибал на поле боя.

Уровень мотивации и боевого духа среди российских войск очень низок, но все еще есть регулярные части, которые демонстрируют устойчивость. Например, во время операции по освобождению Андреевки на Бахмутском направлении Третья штурмовая бригада вела жесткий поединок с таким соперником – 131-й десантно-штурмовой бригадой РФ.

Об этом в интервью "УП" заявил командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий.

Сейчас 131-ю десантно-штурмовую бригаду отвели с фронта, чтобы развернуть ее в дивизию. Этот противник стал для третьей штурмовой самым отъявленным.

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"Многие считают ее лучшей десантно-штурмовой частью Российской Федерации. Вот Андреевку, собственно говоря, первый период Андреевской операции, обороняли именно они. И у них чрезвычайно высокий боевой дух и стойкость. Он им не помогает – они все равно умирают, но для 3-й бригады это был самый сложный противник за все время. Это была рубка в прямом смысле слова кость в кость. Есть и такие подразделения. Их мало и обычно это не те, о ком слышно в интернете. Это не "ахматы", не "эспаньолы", - отметил Билецкий.

При этом комбриг отметил, что не все российские десантники такие устойчивые. Например, 83-я десантно-штурмовая бригада была одним из самых простых врагов для третьей штурмовой. По 8 оккупантов попадали в плен за день.

Другие заявления Билецкого

В этом же интервью Билецкий рассказал, что на Бахмутском направлении сейчас стоят регулярные российские войска. Им в прямом смысле слова конец.

Он напомнил, что в начале вторжения Россия бросила в Украину относительно малую группировку войск, надеясь на военно-полицейскую операцию. Впрочем, война пошла по понятным причинам не по их сценарию.

Также Билецкий раскрыл главную победу под Бахмутом. По его словам, украинским воинам удалось отбить контроль над колеей и занять выгодные оборонительные рубежи во время освобождения Андреевки.

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