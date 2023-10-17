Мотивация среди российских оккупантов очень низкая, хоть и случаются стойкие противники, отметил командир штурмовиков.

На Бахмутском направлении сейчас стоят регулярные российские войска. Им в прямом смысле слова конец.

Об этом в интервью "УП" заявил командир третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий.

"Регулярным сухопутным войскам России, той составляющей, которая больше всего старается, а это всегда пехота, им в прямом смысле слова конец. Я шапкозакидательством не страдаю, не считаю Россию простым врагом и нашу победу гарантированной и конечной, не призываю расслабиться", - отметил комбриг.

Он напомнил, что в начале вторжения Россия бросила в Украину относительно малую группировку войск, надеясь на военно-полицейскую операцию. Впрочем, война пошла по понятным причинам не по их сценарию.

"Вместо того, чтобы это быстро понять, начать мобилизовать население, в армию призывать или наоборот сделать эти шаги, которые они потом все равно сделали (бегство из-под Киева, бегство из-под Харькова), они вместо этого кричали: вперед, вперед, вперед. И полностью стерли свои кадровые части. Вот прямо стерли их, как о наждачную бумагу – в ноль", - отметил Билецкий.

Комбриг третьей штурмовой констатировал, что у россиян нет больше ни сержантского корпуса, ни младших офицеров с опытом. Те, кто попадает на фронт по сокращенным курсам, очень быстро либо становятся инвалидами, либо умирают. Накопления опыта не происходит.

"Я все время наблюдаю одно и то же: сухопутные войска Российской Федерации, особенно в таких составляющих как пехота, танки, бронетехника – стабильно плохие. С лета прошлого года они стабильно плохо воюют. И они ничего с этим поделать не могут, и я не думаю, что смогут. То есть у них растут другие направления: по РЕБу они стали гораздо мощнее, по беспилотным системам, артиллерия качественная достаточно. Авиацию стали в разы эффективнее применять. Но эта составляющая в них мертва, и такой она и будет", - отметил он.

Билецкий также добавил, что профессионализмом среди пехоты "не пахнет". Мотивация чрезвычайно слаба в среднем по войскам. Побеги периодические.

Впрочем, есть и бригады, у которых чрезвычайно высокий боевой дух и стойкость, например в 131 десантно-штурмовой бригаде РФ, которая обороняла Андреевку. Для 3-й бригады это был самый сложный противник за все время, признался Билецкий.

"Это была рубка в прямом смысле слова "кость в кость". Есть и такие подразделения. Их мало и обычно это не те, о ком слышно в интернете. Это не "ахматы", не "эспаньолы", - отметил комбриг украинских штурмовиков.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщает украинский Генштаб, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 289 тыс. 430 (+800 за сутки) человек.

Танков противника было уничтожено 4 тыс. 979 (+14) единиц, боевых бронированных машин – 9 тыс. 405 (+20), артиллерийских систем – 6 тыс. 936 (+26), реактивных систем залпового огня – 814.

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