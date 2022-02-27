В город вошла тяжелая техника оккупантов.

Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александра Свидло сообщил, что оккупанты взяли под контроль все административные здания города.

Об этом говорится в видеообращении на его странице в Facebook.

"Несколько часов назад все мы стали свидетелями того, как на территорию города вошла тяжелая военная техника и вооруженные солдаты, и начали продвижение по всей территории нашего родного города", - сказал мэр.

До последнего момента, добавил Свидло, он находился на своем рабочем месте в здании Исполнительного комитета и вместе с Оперативным штабом они руководили и координировали работу всех коммунальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность Бердянска.

"Некоторое время назад в здание Исполкома зашли вооруженные военные и представились солдатами российской армии и проинформировали о том, что все административные здания находятся под их контролем, и они берут под контроль здание Исполкома. Нам было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю данное предложение неприемлемым. Поэтому мы всем составом Оперативного штаба покинули здание Исполкома, но продолжаем работать и координировать работу Оперативного штаба удаленно", - рассказал Свидло.

Он добавил, что вместе с коллегами продолжает работать и выполнять свои обязанности "до тех пор, пока это будет возможно".

Напомним, ранее мэр Купянска заявил, что город находится под контролем оккупантов.