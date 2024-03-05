Лапин считает, что финансовый "пряник" достименно не решает проблемы с мобилизацией.

Украина уже уложила в землю лучшую свою пехоту, поэтому немного поздно пытаться мотивировать людей идти на войну "финансовым пряником", ведь на глобальном уровне это ничего не изменит.

Проблема с мобилизацией все еще будет нависать над Украиной, заявил офицер ВСУ Игорь Лапин в эфире Espreso. "Вопрос финансовой мотивации не решает ситуацию с мобилизацией", - констатировал он.

Военный напомнил, что в острые периоды украинцы сами брали в руки оружие: в 2014 году, когда РФ вторглась на Донбасс, в 2022 году - когда нацелилась на всю Украину, тогда не стоял вопрос финансового поощрения, но тогда же Украина похоронила лучших из бойцов.

"То есть наиболее мотивированную пехоту в мире, к сожалению, мы уже уложили в сырую землю. Их заменили те, кто не уклонился от военкомата, добросовестно пошел на войну. Сейчас большим вопросом остается то, кто заменит уже этих людей", - пояснил Лапин.

По его мнению, до украинцев должно дойти понимание, что эта война на годы, и каждый окажется на фронте. Сейчас большинство военных лично готовы доплатить те 100 тысяч гривен, чтобы вернуться с позиций домой.

"О каких 200 тыс. мы сегодня говорим. Поэтому вопрос не только в финансовой мотивации", - акцентировал Лапин.

Он согласен с тем, что добровольцы должны получать больше денег. В то же время власть должна создать механизм различных выплат. "То есть мобилизованным и добровольцам выплачивали разные зарплаты... Важно донести, что воевать будут все. Однако добровольцы будут получать больше, а те, кто пойдет по повестке - меньше", - считает он.

В Украине военным хотят платить по 200 тысяч гривен

На фоне громких дискуссий в ВР и профильном комитете относительно версий закона об усилении мобилизации и пунктов, которые будет охватывать "новое" законодательство, в Украине также звучит предложение повысить некоторым военным зарплату до 200 тысяч гривен.

В феврале 2024 года министр финансов Украины Марченко комментировал, что деньги государство может найти.

В то же время народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин утверждал, что речь идет о повышении выплат военным, которые уже 2 года находятся на передовой.

Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал проект о ежемесячных надбавках военным и премий за уничтоженную технику РФ. Например, за танк обещают финансовое поощрение в размере 200-370 тысяч гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: