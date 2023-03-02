Среди травмированных - ребенок.

На Херсонщине оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитаркой, в результате чего девять человек получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По данным следствия, 2 марта вооруженные силы РФ в очередной раз совершили обстрел деоккупированной территории Херсонщины. "В Бериславском районе, по предварительным данным, армия РФ нанесла удар дронами по гражданским, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы. Сейчас известно о девяти травмированных в результате обстрела, среди них - ребенок. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Данные по пострадавшим уточняются", - сказано в сообщении.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Как сообщается в Telegram-канале Херсонской ОВА, в село Казацкое Бериславского района приехали волонтеры международной организации, чтобы раздать местным жителям овощные наборы. Во время разгрузки гуманитарной помощи российские оккупанты запустили беспилотник и он сбросил взрывчатку на мирных людей, которые пришли получить овощи. Среди девятерых раненых и ученик 10-класса.

"16-летний подросток получил огнестрельные ранения правого бедра. Всех пострадавших на собственном транспорте самостоятельно эвакуировали местные жители в Бериславскую больницу, где им сейчас оказывают медицинскую помощь. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь", - отмечает Херсонская ОВА.

Обстрелы Херсона и области

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российская армия 87 раз обстреляла Херсонскую область.

Захватчики выпустили по населенным пунктам области почти 500 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотных летальных аппаратов. Известно, что пострадали 11 человек, среди них - годовалый малыш.

Херсон российские оккупанты атаковали дважды. В результате ударов в городе повреждены частные и многоквартирные дома.

Сегодня стало известно, что неподалеку от села Давидов Брод мужчина подорвался на российской мине, ему оторвало часть ноги.

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