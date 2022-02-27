Харьков находит под контролем украинской власти.
В областном центре идет зачистка, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его данным, город зачищают ВСУ, Нацполиция и терроборона.
"Российский враг - абсолютно деморализованный. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ - сдаются", - отметил чиновник.
Синегуб также рассказал о ситуации в области. Глава ОГА поделился, что украинские военные полностью контролируют Чугуев.
"Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны российской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу", - добавил глава ОГА.