Город зачищают ВСУ, Нацполиция и терроборона, сообщил чиновник.

Харьков находит под контролем украинской власти.

В областном центре идет зачистка, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его данным, город зачищают ВСУ, Нацполиция и терроборона.

"Российский враг - абсолютно деморализованный. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ - сдаются", - отметил чиновник.

Синегуб также рассказал о ситуации в области. Глава ОГА поделился, что украинские военные полностью контролируют Чугуев.

"Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны российской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу", - добавил глава ОГА.